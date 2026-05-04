Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 26 ile "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara mevkiinde geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Cankurtaran mevkisindeki hasarlı kazalara müdahale ediliyor.

Karayolları ekipleri ise Ankara-İstanbul arasındaki bölgede tuzlama çalışması yürütüyor.