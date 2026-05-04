Ekonomi
AA 04.05.2026 10:52

Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 11,14 ile yumurtalar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki fiyat artışını, yüzde 19,32 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 16,9 ile elektrik kategorileri izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 16,79 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 15,46 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar, yüzde 14,63 ile hurma, incir ve tropikal meyveler (taze), yüzde 12,25 ile yumrulu sebzeler yer aldı.

En çok yumurtalar ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 11,14 ile yumurtalarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,29 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) yüzde 1,21 ile içecek hazırlamada kullanılan küçük aletler, yüzde 1,12 ile birinci el motorlu taşıtlar, yüzde 0,96 ile yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler, yüzde 0,93 ile bisikletler, yüzde 0,79 ile biralar takip etti.

