Faili meçhul dosyaların "avcısı" JASAT, Gülistan Doku için sahada

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, faili meçhul dosyaların çözümünde uzmanlaşan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) sahaya indi.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik teknolojik incelemeler sürerken, Doku ailesinden alınan DNA örnekleri ile tespit edilen bir araçtaki bulgular karşılaştırılıyor.

İşte Gülistan Doku soruşturmasında gelinen son aşama ve JASAT'ın sürece dahil olmasıyla hız kazanan operasyonun detayları:

JASAT’ın "yüzde 100" başarısı Gülistan Doku için devrede

Diyarbakır’da 14 yıl önce işlenen Sevgi Sevil cinayeti ile Şanlıurfa’daki Zehra Topdağ cinayeti gibi yıllarca karanlıkta kalan dosyaları "iğneyle kuyu kazar gibi" aydınlatan JASAT, artık Gülistan Doku dosyası için mesai harcıyor.

Kurulduğu 2017 yılından bu yana görev aldığı bölgelerde kasten öldürme olaylarını aydınlatmada yüzde 98,65 başarı oranına ulaşan, 2026 yılının ilk dört ayında ise müdahale ettiği tüm cinayet dosyalarını (yüzde 100) çözen uzman ekipler, Doku dosyasındaki tüm kamera kayıtlarını, HTS verilerini ve tanık beyanlarını yeni nesil teknolojik imkanlarla yeniden analiz ediyor.

DNA karşılaştırması yapılıyor

Soruşturma kapsamında en somut gelişme, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olay döneminde kullandığı araç üzerinde yoğunlaştı. Söz konusu siyah renkli otomobilin olaydan kısa süre sonra el değiştirdiğini tespit eden Başsavcılık, aracın izini İstanbul’da buldu.

Ankara ve İstanbul’da yaklaşık bir hafta süren detaylı kriminal incelemenin ardından, araçtan elde edilen bulgularla karşılaştırılmak üzere Gülistan Doku’nun annesi Bedriye ve babası Halit Doku’dan DNA örnekleri alındı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda alınan örneklerin, araçtaki verilerle uyuşup uyuşmadığı titizlikle inceleniyor.

"Vali ve oğlu dahil 12 zanlı tutuklu"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "suç delillerini yok etme" suçlarını kapsayan soruşturmada bugüne kadar 12 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile verileri sildiği iddia edilen kamu görevlileri bulunuyor. Firari şüpheli Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca eski Tunceli Valisi hakkındaki soruşturma, suç tarihindeki görevi nedeniyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir koldan yürütülüyor.

"Faili Meçhul' kavramını tarihe karıştırıyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT’ın yürüttüğü titiz çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, devletin hafızasından hiçbir suçun kaçamayacağını vurguladı. Bakan Çiftçi, "Gelişen teknolojik imkanlarımız ve sahada uzman personelimiz sayesinde 'faili meçhul' kavramını tarihe karıştırıyoruz.

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, adaletin elinden hiçbir suçlu kaçamaz." ifadelerini kullandı.

Kamu vicdanını derinden yaralayan ve 6 yıldır süren belirsizliğin, JASAT’ın bütüncül incelemeleri ve kriminal laboratuvarlardan gelecek DNA sonuçlarıyla netleşmesi bekleniyor.