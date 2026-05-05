Şehir kuşları kadınlardan daha çok kaçıyor

Güvercin, serçe ve saksağan gibi şehir kuşlarının insanlara tepkisini inceleyen yeni bir araştırma, dikkat çekici bir sonucu ortaya koydu: Kuşlar, kadınlara kıyasla erkeklerin kendilerine daha fazla yaklaşmasına izin veriyor.

British Ecological Society dergisinde yayımlanan çalışmada, 37 farklı kuş türü incelendi. Araştırma, Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya’da gerçekleştirilen toplam 2 bin 701 gözleme dayanıyor.

Deneylerde, boy ve kıyafet açısından benzer özelliklere sahip kadın ve erkek katılımcılar, şehir parkları ve yeşil alanlarda kuşlara doğru düz bir çizgide yürüdü. Sonuçlara göre kadınlar kuşlara ortalama 8,5 metreye kadar yaklaşabilirken, erkekler bu mesafeyi yaklaşık 7,5 metreye kadar düşürebildi. Yani kuşlar, erkekleri daha geç tehdit olarak algılıyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Daniel Blumstein, “Şehir kuşlarının yaklaşan kişinin cinsiyetine göre farklı tepki verdiğinden eminiz ancak bunun nedenini şu an açıklayamıyoruz” dedi.

Araştırmacılar, kuşların insanları ayırt ederken koku, vücut yapısı ya da yürüyüş biçimi gibi ipuçlarını kullanıyor olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu hipotezlerin doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

Çalışmanın diğer ortak yazarlarından Federico Morelli ise bulguların, şehir hayvanlarının çevrelerini değerlendirme becerilerinin düşündüğümüzden daha gelişmiş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yanina Benedetti de, “Bu çalışma, şehirlerde yaşayan hayvanların insanları nasıl algıladığını anlamamız açısından önemli. Ayrıca bilimsel gözlemlerde insan faktörünün her zaman tarafsız olmadığını da ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre, şehir kuşları insanların fark etmediği küçük davranış ve fiziksel ipuçlarına duyarlı. Gelecek araştırmaların, bu ipuçlarını tek tek inceleyerek kuşların hangi sinyalleri algıladığını ortaya koyması bekleniyor.