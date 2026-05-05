Puslu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
Independent 05.05.2026 07:33

Şehir kuşları kadınlardan daha çok kaçıyor

Yeni araştırmaya göre güvercin, serçe ve saksağan gibi şehir kuşları, erkeklere kadınlardan daha fazla yaklaşma toleransı gösteriyor. Bilim insanları bu farkın nedenini henüz açıklayamıyor.

Şehir kuşları kadınlardan daha çok kaçıyor

Güvercin, serçe ve saksağan gibi şehir kuşlarının insanlara tepkisini inceleyen yeni bir araştırma, dikkat çekici bir sonucu ortaya koydu: Kuşlar, kadınlara kıyasla erkeklerin kendilerine daha fazla yaklaşmasına izin veriyor.

British Ecological Society dergisinde yayımlanan çalışmada, 37 farklı kuş türü incelendi. Araştırma, Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya’da gerçekleştirilen toplam 2 bin 701 gözleme dayanıyor.

Deneylerde, boy ve kıyafet açısından benzer özelliklere sahip kadın ve erkek katılımcılar, şehir parkları ve yeşil alanlarda kuşlara doğru düz bir çizgide yürüdü. Sonuçlara göre kadınlar kuşlara ortalama 8,5 metreye kadar yaklaşabilirken, erkekler bu mesafeyi yaklaşık 7,5 metreye kadar düşürebildi. Yani kuşlar, erkekleri daha geç tehdit olarak algılıyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Daniel Blumstein, “Şehir kuşlarının yaklaşan kişinin cinsiyetine göre farklı tepki verdiğinden eminiz ancak bunun nedenini şu an açıklayamıyoruz” dedi.

Araştırmacılar, kuşların insanları ayırt ederken koku, vücut yapısı ya da yürüyüş biçimi gibi ipuçlarını kullanıyor olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu hipotezlerin doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

Çalışmanın diğer ortak yazarlarından Federico Morelli ise bulguların, şehir hayvanlarının çevrelerini değerlendirme becerilerinin düşündüğümüzden daha gelişmiş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yanina Benedetti de, “Bu çalışma, şehirlerde yaşayan hayvanların insanları nasıl algıladığını anlamamız açısından önemli. Ayrıca bilimsel gözlemlerde insan faktörünün her zaman tarafsız olmadığını da ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre, şehir kuşları insanların fark etmediği küçük davranış ve fiziksel ipuçlarına duyarlı. Gelecek araştırmaların, bu ipuçlarını tek tek inceleyerek kuşların hangi sinyalleri algıladığını ortaya koyması bekleniyor.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Savunma sanayiinin kalbi İstanbul'da atacak: SAHA 2026 bugün başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:07
3 ilde 'change' araç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
07:55
Çin-ABD teknoloji yarışı kızışıyor: Yapay zeka stratejik varlık
07:50
BM: Gazze'de 6 bin 600'den fazla kişi protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyuyor
07:33
Savaşın faturası ağır: Amerikalılar daha az araba kullanıyor, tatiller iptal
08:09
Çöken istinat duvarı evlerin içine girdi
07:28
SpaceX'e toplu dava: Evlerimiz zarar gördü
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
FOTO FOKUS
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ