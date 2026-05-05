Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2026 10:12

Brent petrolün varili 113,76 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 113,76 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 113,76 dolardan işlem görüyor

Dün 115,3 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,44 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 azalarak 113,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,46 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünkü sert yükselişin ardından kısmen gerilese de Hürmüz Boğazı'nda artan ABD-İran geriliminin piyasalarda oluşturduğu belirsizlikle 100 doların üzerinde seyrediyor.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlama yönündeki girişimleri ve İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirmeye yönelik hamleleri, bölgede jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söylemesinin ardından İran'ın Körfez ülkelerini hedef alması tansiyonun tırmanabileceği kaygılarını artırdı.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim

Trump, pazar günü Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğini açıklamış, İran ise ihlal yapan gemilerin güç kullanılarak durdurulabileceği yönünde beyanda bulunmuştu.

Dün İran devlet medyası Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir geminin 2 füzeyle hedef alındığını bildirmiş, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın saldırı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, İran kaynaklı olduğu öne sürülen insansız hava aracı ve füzelerle Birleşik Arap Emirlikleri topraklarına yönelik saldırı düzenlendiği, saldırı sonucu Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığı bildirilmişti.

Söz konusu gelişmeler, bölgede tansiyonu yükseltirken Hürmüz Boğazı çevresinde arz güvenliğine ilişkin endişeleri de artırdı.

Brent petrolde teknik olarak 117,97 doların direnç, 108,22 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol Benzin Altın Akaryakıt Dolar
Sıradaki Haber
Güney Kore: Hürmüz Boğazı'ndaki gemimizde patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:56
Kırmızı et üretimi geçen yıl 1,9 milyon ton oldu
10:50
Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 26 kişi hayatını kaybetti
10:48
DSÖ, Atlas Okyanusu'ndaki gemide 7 hantavirüs vakası belirlendiğini bildirdi
10:47
İsrail gazetesi: Artan saldırı maliyetleri ve savunma talepleri ülkeyi mali uçuruma sürüklüyor
10:41
Ekspertiz raporlarında yeni dönem: Araç alım satımında güven artacak
10:34
Eski ABD Başkanı Obama, ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerektiğini söyledi
İsrail saldırısında bacağını kaybeden Filistinli kız çocuğu doktor olmayı hayal ediyor
İsrail saldırısında bacağını kaybeden Filistinli kız çocuğu doktor olmayı hayal ediyor
FOTO FOKUS
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ