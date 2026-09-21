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Dünya
Independent 21.09.2026 08:18

Yapay zeka devlerine 'yasa dışı yavaşlama anlaşması' davası

Google, OpenAI, Anthropic ve SpaceXAI; yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemeyi kasıtlı olarak yavaşlatmak amacıyla yasa dışı bir anlaşma yaptıkları iddiasıyla federal mahkemede dava edildi.

Yapay zeka devlerine 'yasa dışı yavaşlama anlaşması' davası

California Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, sektörün önde gelen bu şirketlerinin federal antitröst yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, söz konusu ortak düzenlemenin, yapay zeka hizmet abonelikleri için ödeme yapan tüketicilere sağlanan değeri azalttığı savunuldu.

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Antitröst engelleri ve hükümet vurgusu

Davanın merkezinde, Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zeka çalışmalarında hızlı ilerlemenin sınırlandırılması ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunduğu makalesi yer alıyor.

Bu teklif, Google DeepMind'dan Demis Hassabis, OpenAI'dan Sam Altman ve SpaceXAI'dan Elon Musk tarafından kamuoyunda desteklenmişti.

Amodei, yavaşlama önerisinde olası antitröst engellerine dikkat çekerek, ABD hükümetinin arabuluculuk yapmasının veya en azından laboratuvarlar arası görüşmelere imkan tanınmasının süreci kolaylaştıracağını ifade etmişti.

Öte yandan, şirket temsilcileri iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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