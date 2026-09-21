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Dünya
Independent 21.09.2026 08:12

Trump: Tüm İran'ı havaya uçurabilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan gelen "ağır darbeler" uyarısının ardından İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak ülkeyi tamamen yok etmeyle tehdit etti.

Trump: Tüm İran'ı havaya uçurabilirim

Fox kanalından Trey Yingst'e konuşan ABD Başkanı, Tahran'ın taleplerini kabul etmemesi durumunda ülkeyi "havaya uçurmanın" gerekip gerekmeyeceğinin bir zaman meselesi olduğunu belirtti.

Trump, seçenekler arasında İran'ı tamamen silmek, ekonomik olarak çökmeye terk etmek veya bir anlaşma yapmak bulunduğunu ifade etti.

Bu açıklamalar, Tahran yönetiminin ABD ve Orta Doğu'da hata yapılması durumunda "ağır darbelerle" hedef alınacakları yönündeki uyarısının ardından geldi.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki Amerikalılar için güvenlik uyarısı yayımladı.

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