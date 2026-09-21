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Dünya
BBC 21.09.2026 08:03

Sri Lanka'da toplu mezar: 572 kişinin kalıntıları bulundu

Kuzey Sri Lanka'da bir mezarlığın genişletilmesi sırasında tesadüfen ortaya çıkan toplu mezarda 572 kişiye ait insan kalıntıları tespit edildi. Bölgede onlarca yıl süren iç savaş döneminde kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek isteyen aileler adalet çağrısında bulunuyor.

Sri Lanka'da toplu mezar: 572 kişinin kalıntıları bulundu

Geçen yıl şubat ayında Jaffna bölgesindeki Chemmani'de krematoryum alanını genişletmek için kazı yapan işçiler insan kalıntılarına ulaştı.

Yapılan ihbarın ardından başlatılan kazı çalışmalarının üçüncü aşaması ağustos ayında tamamlandı ve aralarında çocuk ile bebeklerin de bulunduğu 572 kişiye ait iskelet kalıntıları bulundu.

Ölen kişilere ait bilezik, okul çantası ve biberon gibi eşyalar da gün yüzüne çıktı.

Bu keşif, Sri Lanka'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük toplu mezar alanı olarak değerlendiriliyor.

İç savaşın acı bilançosu ve kayıplar

Ülkeyi 1983 ile 2009 yılları arasında bölen iç savaş, Tamil kaplanı gerillaları ile Sinhalese egemenliğindeki hükümet arasında gerçekleşti. 26 yıl süren çatışmalar sonucunda yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu Tamil olmak üzere 23 bin kişi ise kayboldu.

1995 yılında Jaffna Yarımadası'nın kontrolünü ele geçiren ordu, bölgeyi yüksek güvenlikli bir bölge haline getirdi. O dönemde binlerce sivilin kaybolmasından güvenlik güçleri sorumlu tutuldu ancak hükümetler bu iddiaları reddetti.

Adalet arayışı ve şüpheler

Chemmani'deki yeni bulgular, kayıp yakınlarının yeniden protesto gösterileri düzenlemesine ve uluslararası soruşturma talep edmesine yol açtı.

İnsan hakları grupları, cesetlerin kıyafetsiz, sıkışık ve sığ çukurlara gömülmüş olmasının yargısız infaz şüphesini güçlendirdiğini belirtti.

Sri Lanka İnsan Hakları Komisyonu, gömülerin olağan Hindu geleneklerine uymadığını ve hukuka aykırı infazların gerçekleşmiş olabileceğini bildirdi.

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake hükümeti soruşturmayla tam işbirliği yapıldığını ve kalıntılar üzerinde DNA testleri ile detaylı incelemelerin yürütüleceğini açıkladı.

Ancak Tamil halkı ve hak örgütleri, geçmişteki benzer soruşturmaların sonuçsuz kalması nedeniyle hükümetin uluslararası mekanizmalara karşı çıkmasından duydukları hayaliv kırıklığını dile getiriyor.

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