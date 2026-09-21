Yeni haftada soğuk hava etkisini artıracak

Yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek. Bazı bölgelerde yağışlı hava etkisini artıracak.

Meteoroloji yeni haftanda beklenen sıcaklık tahminlerini paylaştı.

Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların, bugünden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren ise soğuk hava, iç ve batı bölgelerde de etkisini artıracak. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Yağışlı hava bazı bölgelerde etkisini sürdürecek. Hafta başında özellikle yurdun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanaklar, hafta boyunca Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer etkili olacak.

Üç büyük kentte de sıcaklıklar nasıl olacak?

Başkent Ankara'da haftanın ilk günlerinde 24-25 derece civarında seyredecek sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar 20-22 derece civarında seyredecek.

İzmir ise 30-31 derece hava sıcaklığıyla haftaya başlayacak. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 25-27 derece seviyelerine gerileyecek.