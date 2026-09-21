Fren yerine gaza basınca market deposuna daldı

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda otomobili kullanan kadın sürücü, henüz bilinmeyen nedenle fren yerine gaza basınca marketin deposuna daldı.

Kaza sonrası istasyon çalışanları yara almadan kurtulan sürücüyü, otomobilin bagajından dışarı çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekipleri ise kaza sonrası sürücüden olay hakkında bilgi aldı.

Market deposuna giren otomobil, çekici ile bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürüldü.