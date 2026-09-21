Japonya'da şiddetli tayfun alarmı verildi

Saniyede saatte 126 kilometre rüzgar ve 180 kilometreye varan hamleler taşıyan Dujuan Tayfunu'nun pazartesi günü Tokyo yakınlarındaki Chiba prefektörlüğündeki Boso Yarımadası yakınlarından geçmesi bekleniyor.

Ulaşım ve etkinlikler etkilendi

All Nippon Airways, şiddetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Tokyo'nun güneyindeki Hachijo Adası'na uçuşları iptal etti.

Narita Havalimanı'nın bulunduğu Chiba'da bazı tren seferleri askıya alındı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfunun salı gününe kadar rekor düzeyde yağış getirebileceğini bildirdi ve kıyı kesimlerinde yaşayanları heyelan ile sel tehlikesine karşı uyardı.

Tokai bölgesinde yağış miktarının 350 milimetreyi bulabileceği belirtildi.

Yılın 25. tayfunu olan Dujuan, beş günlük bir tatile denk geldi. Bu durum, Rock in Japan müzik festivali ile Tokyo Game Show'daki bazı etkinliklerin iptal edilmesine neden oldu.

Aichi prefektörlüğü ve Nagoya'da devam eden Asya Oyunları'nın açılış törenine katılım da tayfun endişeleri nedeniyle olumsuz etkilendi.