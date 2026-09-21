Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 21.09.2026 08:08

Japonya'da şiddetli tayfun alarmı verildi

Doğu kıyısına doğru ilerleyen güçlü bir tayfun, Japonya'da ulaşımı aksatırken birçok turistik merkezin kapatılmasına yol açtı.

Japonya'da şiddetli tayfun alarmı verildi

Saniyede saatte 126 kilometre rüzgar ve 180 kilometreye varan hamleler taşıyan Dujuan Tayfunu'nun pazartesi günü Tokyo yakınlarındaki Chiba prefektörlüğündeki Boso Yarımadası yakınlarından geçmesi bekleniyor.

Ulaşım ve etkinlikler etkilendi

All Nippon Airways, şiddetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Tokyo'nun güneyindeki Hachijo Adası'na uçuşları iptal etti.

Narita Havalimanı'nın bulunduğu Chiba'da bazı tren seferleri askıya alındı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfunun salı gününe kadar rekor düzeyde yağış getirebileceğini bildirdi ve kıyı kesimlerinde yaşayanları heyelan ile sel tehlikesine karşı uyardı.

Tokai bölgesinde yağış miktarının 350 milimetreyi bulabileceği belirtildi.

Yılın 25. tayfunu olan Dujuan, beş günlük bir tatile denk geldi. Bu durum, Rock in Japan müzik festivali ile Tokyo Game Show'daki bazı etkinliklerin iptal edilmesine neden oldu.

Aichi prefektörlüğü ve Nagoya'da devam eden Asya Oyunları'nın açılış törenine katılım da tayfun endişeleri nedeniyle olumsuz etkilendi.

ETİKETLER
Japonya Tayfun
Sıradaki Haber
Sri Lanka'da toplu mezar: 572 kişinin kalıntıları bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:23
KTLEV soruşturmasında 9 şirketle bağlantılı kişilerin malvarlıkları donduruldu
09:11
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz
09:10
ABD ordusu yapay zeka hatası yüzünden Çin gemisine baskın düzenlemekten son anda döndü
09:08
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 şüpheli gözaltında
08:40
Yeni haftada soğuk hava etkisini artıracak
08:51
Yunanistan medyası: Erdoğan, Atina'yı muhatap almıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama
FOTO FOKUS
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ