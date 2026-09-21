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Dünya
BBC 21.09.2026 08:09

Şezlong kavgası: 76 yaşındaki adam 82 yaşındaki adamı öldürdü

Atina yakınlarındaki bir plajda şezlong kullanımı nedeniyle iki yaşlı adam arasında çıkan kavga, 82 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı.

Şezlong kavgası: 76 yaşındaki adam 82 yaşındaki adamı öldürdü

Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Vouliagmeni plajında meydana gelen olayda, iki kişi arasında şezlong yüzünden tartışma çıktı.

Şahitler, tartışmanın kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştüğünü ve diğer kişilerin de olaya karıştığını belirtti.

76 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Kavga sırasında fenalaşarak yere yığılan 82 yaşındaki adama olay yerinde kalp masajı yapıldığı ve elektroşok cihazı (defibrilatör) kullanıldığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak 76 yaşındaki diğer şüpheli gözaltına alınırken, yanında bulunan 21 yaşındaki bir kadın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yetkililer, kavganın kesin nedenini ve ölüm sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

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