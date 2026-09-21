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Ekonomi
AA 21.09.2026 11:06

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74,2 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, eylülde 0,7 puan artarak 74,2 oldu.

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74,2 oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 1982 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 74,2 seviyesine çıktı.

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