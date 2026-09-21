Avustralya, 2060'tan önce ülkedeki doğumların, ölümlerin gerisinde kalacağını tahmin ediyor

Avustralya Hazine Bakanlığının gelecek 40 yıla yönelik ekonomik ve mali değerlendirmelerine ilişkin hazırladığı "Nesiller Arası Rapor 2026" başlıklı rapor yayımlandı.

Rapora göre jeopolitik ayrışmalar derinleşiyor, enerjide dönüşüm gitgide elzem hale geliyor ve nüfus çok daha hızlı yaşlanıyor.

Ülkedeki doğurganlık oranının 2060'ların ortasına dek kadın başına 1,34 çocuğa düşmesi ve doğumların 2060'lara gelmeden ölümlerin gerisinde kalacağı öngörülüyor.

Bu noktadan sonra nüfus büyümesinin daha çok büyük şehirlerde yoğunlaşacağı ve büyük oranda göçlerle sağlanacağı değerlendiriliyor.

Doğum oranlarının düşmesi, nüfusun yaşlanmasını hızlandırırken ekonomik büyümedeki yavaşlamaların da büyük ölçüde bu durumdan kaynaklanacağı tahmin ediliyor.