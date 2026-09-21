CNN, Politico ve MS NOW'dan dava: Beyaz Saray yasağı mahkemeye taşınıyor

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada yasağı duyurmuş ve söz konusu üç kuruluşu yönetimi hakkında "kurgu veya yalan haber" yazmakla suçlamıştı.

Gazetecilerin kartlarına el konuldu

Şirketler, cumartesi günü binaya girmeye çalışan muhabirlerinin içeri alınmadığını ve giriş kartlarına el konulduğunu belirtti.

Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Birinci Değişiklik haklarımızı korumak ve basının ne yazıp yayınlayacağına hükümetin karar veremeyeceği ilkesini savunmak için yasal yollara başvuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Anayasal haklar vurgusu

ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği, hükümetin basın özgürlüğünü kısıtlamasını yasaklıyor. Mahkemeler bu ilkeyi geleneksel olarak, hükümetin haber içeriklerine dayanarak medyaya ayrımcılık yapamayacağı şeklinde yorumluyor.

CNN, Politico ve MS NOW ortak açıklamasını sürdürerek, Beyaz Saray'ın haberlere itiraz ettiği gerekçesiyle hiçbir bildirimde bulunmadan veya süreç işletmeden gazetecilerin akreditasyonlarını iptal ettiğini vurguladı.

Açıklamada, bu duruma karşı çıkılmaması halinde basın özgürlüğünün ve kamunun hükümet müdahalesinden uzak bağımsız habercilik hakkının tehdit altına gireceği ifade edildi.