Az Bulutlu 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2026 14:26

CNN, Politico ve MS NOW'dan dava: Beyaz Saray yasağı mahkemeye taşınıyor

Üç ABD merkezli medya kuruluşu, Beyaz Saray'a erişimlerinin engellenmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açacaklarını duyurdu.

CNN, Politico ve MS NOW'dan dava: Beyaz Saray yasağı mahkemeye taşınıyor

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada yasağı duyurmuş ve söz konusu üç kuruluşu yönetimi hakkında "kurgu veya yalan haber" yazmakla suçlamıştı.

Gazetecilerin kartlarına el konuldu

Şirketler, cumartesi günü binaya girmeye çalışan muhabirlerinin içeri alınmadığını ve giriş kartlarına el konulduğunu belirtti.

Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Birinci Değişiklik haklarımızı korumak ve basının ne yazıp yayınlayacağına hükümetin karar veremeyeceği ilkesini savunmak için yasal yollara başvuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Anayasal haklar vurgusu

ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği, hükümetin basın özgürlüğünü kısıtlamasını yasaklıyor. Mahkemeler bu ilkeyi geleneksel olarak, hükümetin haber içeriklerine dayanarak medyaya ayrımcılık yapamayacağı şeklinde yorumluyor.

CNN, Politico ve MS NOW ortak açıklamasını sürdürerek, Beyaz Saray'ın haberlere itiraz ettiği gerekçesiyle hiçbir bildirimde bulunmadan veya süreç işletmeden gazetecilerin akreditasyonlarını iptal ettiğini vurguladı.

Açıklamada, bu duruma karşı çıkılmaması halinde basın özgürlüğünün ve kamunun hükümet müdahalesinden uzak bağımsız habercilik hakkının tehdit altına gireceği ifade edildi.

ETİKETLER
Beyaz Saray ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Danimarka, ABD ile "Grönland" anlaşmasında Arktik güvenliğini NATO'nun üstleneceğini belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Türk Diline Hizmet Ödülleri sahiplerine takdim edilecek
14:48
AB veri kurumundan Google'a 403 milyon euro ceza
14:31
Ulaştırma yatırımlarında demir yolu ve lojistik merkezlere öncelik
14:25
Danimarka, ABD ile "Grönland" anlaşmasında Arktik güvenliğini NATO'nun üstleneceğini belirtti
14:22
İletişim Başkanı Duran: İnsanlığın ortak sorumluluğu barışın yanında durmaktır
14:12
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmedi
Han Yunus'ta Filistinlilerden acil yardım çağrısı
Han Yunus'ta Filistinlilerden acil yardım çağrısı
FOTO FOKUS
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ