Ulaştırma yatırımlarında demir yolu ve lojistik merkezlere öncelik

2027-2029 dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yapılan derlemeye göre demir yolu sektörü öne çıkan alanlardan biri olacak.

Bu kapsamda, Mersin-Gaziantep, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projelerini tamamlamak için çalışmalar aralıksız devam edecek.

Ayrıca, ikinci hat yapımları, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları ile iltisak hatları da odaklanılacak alanlar arasında yer alacak. Hat kapasitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Raylı sistem araçlarının yerli ve milli üretimine yönelik projelere ise öncelik verilecek.

Konteyner ve lojistik limanları ön planda

Deniz yolunda, Adana'nın Yumurtalık bölgesindeki Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ile Rize'deki İyidere Lojistik Limanı'nın yapımına yönelik yatırımlar öncelik taşıyor.

Tüm limanlardaki işlem ve maliyetleri ile bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırım ve projelere önem verilecek.

Hava ve kara yollarında "güvenliği artırıcı" adımlar

Hava yolunda mevcut havalimanlarında uçuş güvenliğinin sürdürülebilmesini teminen pist, apron ve taksi yolu onarım ve iyileştirmeleri ile hava seyrüsefer emniyetini artırıcı projeler öncelikli olacak.

Kara yollarında 12. Kalkınma Planı'nda belirtilen öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda, trafik akışındaki darboğazların giderilmesi, varlık yönetim sisteminin geliştirilmesi ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesini sağlayacak yatırımlar ile kara yollarında trafik güvenliği projelerine öncelik tanınacak.

Ayrıca ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1000 aracın üzerinde olan güzergahlarda bitümlü sıcak karışım kaplama yapılacak.

Toplu taşımanın yetersiz kaldığı güzergahlarda raylı sistemler değerlendirilecek

Kent içi ulaşım sektöründe, toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemlere öncelik verilecek. Bunların yetersiz kaldığı güzergahlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecek.

Raylı sistemlerde, bir gün içinde insan hareketliliğinin, trafik yoğunluğunun veya iletişim sistemlerindeki veri akışının en üst düzeye ulaştığı zaman dilimi dikkate alınarak projeler yapılacak. Bu kapsamda, doruk saatte-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için saatte en az 7 bin yolcu, hafif raylı sistemler için saatte en az 10 bin yolcu, metro sistemleri için ise saatte en az 15 bin yolcu düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacak.

Haberleşme sektöründe TRT'nin teknolojik altyapısı yenilenecek.

Lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek

Tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak, üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği ile köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilecek.

Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları artırılacak. Yeni yapılacak yük ve lojistik merkezleri yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında planlanacak.

Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin/üslerin yapımı öncelikli olacak.

Bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarını etkinleştirecek ve kurum içi ortak ihtiyaçları giderecek projeler kapsamında operasyonel maliyetleri azaltan, katma değerli ve paylaşılabilir veri yaratan projelere öncelik verilecek.