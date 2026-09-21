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Gündem
AA 21.09.2026 12:08

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi yarın belli olacak

Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 22 Eylül Salı günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi yarın belli olacak

Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci randevu

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, siyah-beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, 8 şampiyonluk elde etti

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı.

Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

Beşiktaş, bir kez kazandı

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

Ülkerspor, üst üste 5 kez kazanan tek ekip

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 6 kez sahibi olan Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, kupada 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005'te şampiyon oldu.

1985'ten bu yana düzenlenen turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

Yıl Şampiyon İkinci
1985 Galatasaray Fenerbahçe
1986 Efes Pilsen Galatasaray
1987 Karşıyaka Beşiktaş
1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe
1989 Çukurova Eczacıbaşı
1990 Fenerbahçe Galatasaray
1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS
1992 Efes Pilsen Paşabahçe
1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS
1994 Fenerbahçe Efes Pilsen
1995 Ülkerspor Galatasaray
1996 Efes Pilsen Türk Telekom
1997 Türk Telekom Efes Pilsen
1998 Efes Pilsen Ülkerspor
1999 TOFAŞ Efes Pilsen
2000 Efes Pilsen Ülkerspor
2001 Ülkerspor Efes Pilsen
2002 Ülkerspor Efes Pilsen
2003 Ülkerspor Efes Pilsen
2004 Ülkerspor Efes Pilsen
2005 Ülkerspor Efes Pilsen
2006 Efes Pilsen Alpella
2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen
2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker
2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker
2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker
2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker
2012 Beşiktaş Anadolu Efes
2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital
2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker
2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka
2016 Fenerbahçe Anadolu Efes
2017 Fenerbahçe Doğuş Banvit
2018 Anadolu Efes Fenerbahçe
2019 Anadolu Efes Fenerbahçe
2022 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko
2024 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko
2025 Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN

NOT: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 salgını, 2023 senesinde ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oynanmadı.

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