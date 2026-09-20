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Gündem
TRT Haber 20.09.2026 10:49

İki faili meçhul dosya daha yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2018'de işlenen cinayet ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosyanın, yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu.

İki faili meçhul dosya daha yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda, Bakanlığın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını aktaran Gürlek, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosyada; HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın beşinci şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ise Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı.

Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar’ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı."

"Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak"

Dosyaların aydınlatılmasında görev alan Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlükleri, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve diğer kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır" ifadesini kullandı.

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