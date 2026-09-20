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Gündem
TRT Haber 20.09.2026 07:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81'nci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Erdoğan, 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.

Erdoğan, 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programını sosyal medya hesabından paylaştı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra, çeşitli ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacağını belirtti.

Cumurbaşkanı Erdoğan'ın ABD’de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı çeşitli programlara katılması da öngörülüyor.

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