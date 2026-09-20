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Türkiye
TRT Haber 20.09.2026 07:09

İstanbul'daki bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'daki bisiklet yarışı ve koşu etkinliği sebebiyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'daki bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yollarını kullananlar da uyarıldı.

TEM Güney Maslak ayrımından itibaren FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatıldı.

Sürücülerin; Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

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