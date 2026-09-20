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Dünya
AA 20.09.2026 02:22

ABD, Orta Doğu için güvenlik uyarısı yayımladı

ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin "beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini" belirterek, bölgedeki ABD'lilere güvenlik uyarısında bulundu.

ABD, Orta Doğu için güvenlik uyarısı yayımladı

ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçiliklerinden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki askeri çatışmanın "hızla tırmanabileceğine" işaret edilen açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve "beklenmedik bir tırmanışın" yaşanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da bulunan ABD'lilerden dikkatli olmaları, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları istendi.

İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği kaydedilen açıklamada, Orta Doğu bölgesi dışındakiler de dahil olmak üzere ABD'nin diplomatik tesislerinin daha önce hedef alındığı ifade edildi.

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ABD Bahreyn Irak Kuveyt Lübnan
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