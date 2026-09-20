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Türkiye
AA 20.09.2026 11:35

İstanbul'da balık tezgahlarında tercih palamut oldu

İstanbul'da ağustosta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Ağustosta satılan 874 ton su ürününün 156 ton 7 kilogramını palamut oluşturdu. Palamudu levrek, çipura, sardalya, mırlan, istavrit, somon, tekir izledi

İstanbul'da balık tezgahlarında tercih palamut oldu

İstanbul'da ağustosta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Toplam 874 ton su ürününün satışa sunulduğu halde, en çok palamut rağbet gördü. Bu dönemde palamut, 156 ton 7 kilogramla satılan ürünlerin yüzde 17,85'ini oluşturdu.

Palamudu 115 ton 150 kilogramla levrek, 96 ton 200 kilogramla çipura, 77 ton 592 kilogramla sardalya, 62 ton 804 kilogramla mırlan, 57 ton 709 kilogramla istavrit, 44 ton 8 kilogramla somon, 27 ton 21 kilogramla tekir, 13 ton 875 kilogramla fener ve 13 ton 330 kilogramla granyöz balığı izledi. Kalan miktarı ise diğer balık türleri oluşturdu.

Palamudun kilogramı ortalama 140,91 liradan satıldı.

Levrek 381,11, çipura 320,29, sardalya 212,32, mırlan 154,44, istavrit 109,72, somon 243,13, tekir 314,68, fener 104,65 ve granyöz 301,47 liradan alıcı buldu.

En pahalısı deniz böceği

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ağustosta birim fiyatı en yüksek ürün ise kilogramı ortalama 2 bin 993 lirayla satışa sunulan deniz böceği oldu.

Bu ayda deniz böceğini 2 bin 891 lirayla ıstakoz, 2 bin 89 lirayla sinarit, 1815 lirayla pisi, 1330 lirayla kalkan, 1121 lirayla kırlangıç, 1068 lirayla lipsoz, 1056 lirayla dülger, 1005 lirayla barbunya ve 877 lirayla deniz levreği takip etti.

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