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Türkiye
TRT Haber 20.09.2026 10:20

Sıfır Atık konseptli ücretsiz plajlara Göcek de eklendi

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek, tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenerek halka sunuldu. Ücretsiz olan plajdan yeni görüntüler de paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek’te tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenen ve ücretsiz halk plajı olarak vatandaşın kullanımına sunulan sahilden görüntüler paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, “Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye… Göcek Halk Plajımız; tertemiz, ücretsiz, Sıfır Atık vizyonuyla herkes için” ifadelerine yer verdi.

Göcek Halk Plajı ile birlikte iki yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan Sıfır Atık konseptli plaj sayısı 15’e yükseldi. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Halk Plajı Projesi" devam ediyor

Bakan Murat Kurum'un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda sıfır atık prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "Halk Plajı Projesi" devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfının (TÜÇEV) iştiraki olan Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle, geçen yıl Muğla Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu yıl ise Fethiye'de Göcek, İzmir Çeşme'de Altınkum ve Pamuk Ovası, Urla'da Kumdenizi, Balıkesir Ayvalık'ta Sarımsaklı, Edirne Enez'de Gaziömer, Antalya Manavgat'ta Kısalar halk plajları vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu.

Böylece 5 ilde 24 bin 682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Büfelerde uygun fiyat politikası uygulanıyor

Toplam 784 şemsiye kurulan plajlarda şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

Vatandaşların kendi yiyecek-içeceklerini getirebildiği alanda, Bakanlık bünyesindeki büfelerde ise uygun fiyat politikası uygulanıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Plajlarda, Sıfır Atık Projesi'ne uygun ayrıştırma kutuları ile plaj voleybolu sahaları da bulunuyor.

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