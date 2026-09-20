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Türkiye
TRT Haber 20.09.2026 09:10

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 29 gözaltı kararı

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete kayyum atandı.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildi.

Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı; usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.

Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

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