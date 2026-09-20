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Türkiye
TRT Haber 20.09.2026 18:36

Fenerbahçe evinde gol oldu yağdı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.

Fenerbahçe evinde gol oldu yağdı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, henüz ilk dakikalarda Muriqi'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Greenwood, 5. dakikada takımını öne geçirdi.

Baskıyı sürdüren sarı-lacivertliler, 7. dakikada Muriqi'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

21. dakikada Muriqi bir kez daha ağları havalandırdı. 38. dakikada Guendouzi, 45+1'de ise İrfan Can Kahveci ile iki gol daha bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 5-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertli ekipte 47. dakikada Muriqi, maçtaki üçüncü golünü kaydetti ve hat-trick yaptı.

Fenerbahçe evinde gol oldu yağdı

55. dakikada yine sahneye çıkan Muriqi farkı 7'ye çıkardı. 80. dakikada Greenwood, skoru 8-0'a getirdi.

Kalan anlarda gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 8-0'lık skorla üstün ayrıldı. 10 puana yükselen Fenerbahçe ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüpspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe evinde gol oldu yağdı

Muriqi damga vurdu

Vedat Muriqi kaydettiği 4 golle mücadeleye damga vurdu.

Kosovalı golcü, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'i Eyüpspor maçında yaptı.

Öte yandan Muriqi, Cengiz Ünder'den bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçında dört gol atan ilk oyuncu oldu.

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