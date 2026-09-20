Çok Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.09.2026 18:17

Bakan Gürlek: UYAP’ın güçlü teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunduklarını belirtti.

Bakan Gürlek: UYAP’ın güçlü teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, UYAP'ın teknolojik altyapısını, günün ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran, yargı ve icra süreçlerini daha hızlı, güvenli ve etkin hale getiren dijital dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla hayata geçirildiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşlarımızın işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' hedefimiz doğrultusunda dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Akın Gürlek Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
MHP Ankara Olağan İl Kongresi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:09
Fenerbahçe evinde gol oldu yağdı
17:36
Trump: Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak
17:19
Denizli'de faciadan dönülen anlar araç kamerasında
16:52
MHP Ankara Olağan İl Kongresi yapıldı
16:07
Ankara'da zehir taciri 26 kişi tutuklandı
15:42
Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeği arama çalışmaları sürüyor
Suriyeli çocuklar barış mesajını 10 metrelik resimle anlattı
Suriyeli çocuklar barış mesajını 10 metrelik resimle anlattı
FOTO FOKUS
Denizli'de faciadan dönülen anlar araç kamerasında
Denizli'de faciadan dönülen anlar araç kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ