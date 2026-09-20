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Dünya
TRT Haber, İHA 20.09.2026 17:26

Trump: Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi.

Trump: Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak

Trump, Fox News'a açıklamalarda bulundu.

Çok uzak olmayan bir gelecekte "çok büyük şeylerin olacağını" söyleyen ABD Başkanı, "Masadaki seçenekler İran’ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur." dedi.

Öte yandan Fox muhabiri, Trump ile görüşmesine dair, “Bu hafta yapılacak BM Genel Kurulu’na İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan de katılacak. Kendisine İran lideriyle görüşmeye açık olup olmayacağını sordum; muhtemelen buna açık olacağını söyledi, ancak bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik uyarılar olmasına rağmen bu hafta sonunun diğer hafta sonlarından farklı olmadığını belirtti.” ifadelerini kullandı.

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