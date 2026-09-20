Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimini, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı

Berlin Eyalet Seçim Kurulunun verilerine göre, 4 bin 114 sandık bölgesinden 3 bin 807'sinin sonuçları bildirildi.

Kamu yayıncısı ARD'nin açıkladığı tahmini sonuçlara göre, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 25,5 oyla seçimi ilk sırada tamamladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18,9 ile ikinci sırada yer alırken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,1 oy aldı.

Yeşillerin oy oranı yüzde 14,3, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı yüzde 12,1 olarak bildirildi.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) yüzde 4,7 ile yüzde 5 seçim barajının altında kaldı. Hür Demokrat Partinin (FDP) oy oranı ise yüzde 2,6 oldu.

Sol Parti, 2023'teki seçime göre oy oranını 13,3 puan artırdı. CDU 9,3, SPD 6,3 ve Yeşiller 4,1 puan kaybederken, AfD oy oranını 7 puan artırarak Berlin'de şu ana kadarki en yüksek oy oranına ulaştı.

Berlin'de mevcut koalisyon çoğunluğu kaybediyor

Sandalye dağılımı tahminine göre, 159 üyeden oluşması öngörülen eyalet meclisinde Sol Partinin 47, CDU'nun 35, AfD'nin 29, Yeşillerin 26 ve SPD'nin 22 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor.

Bu dağılıma göre hiçbir parti, mutlak çoğunluk için gereken 80 sandalyeye tek başına ulaşamıyor. Mevcut CDU-SPD koalisyonu ise toplam 57 sandalyeyle çoğunluğun gerisinde kalıyor.

Olası Sol Parti-SPD-Yeşiller ittifakı 95, CDU-SPD-Yeşiller ittifakı ise 83 sandalyeyle meclis çoğunluğunu sağlayabiliyor.

Mecklenburg-Vorpommern'de CDU barajın altında kaldı

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Seçim Kurulunun verilerine göre, 1974 sandık bölgesinden 1951'inin sonuçları açıklandı.

ARD'nin açıkladığı tahmini sonuçlara göre, eyalette AfD yüzde 38,3 oyla birinci, SPD yüzde 35,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Sol Partinin oy oranı yüzde 6,5, Yeşillerin yüzde 5,6 olarak hesaplandı. Başbakan Friedrich Merz'in genel başkanı olduğu CDU ve BSW yüzde 4,9'ar oyla yüzde 5 seçim barajının altında kalırken FDP yüzde 1 oy aldı.

AfD, 2021'deki seçime göre oy oranını 21,6 puan artırarak iki kattan fazla yükseltti. SPD 4,2, CDU ise 8,4 puan kaybetti.

Bu oranlar, CDU'nun eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ederken hem CDU'nun hem de BSW'nin barajın hemen altında bulunması, sandalye dağılımı açısından önem taşıyor.

AfD tek başına çoğunluğa ulaşamıyor

ARD'nin sandalye dağılımı tahminine göre, 71 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 32, SPD'nin 29, Sol Parti ve Yeşillerin 5'er milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

Bu dağılımda AfD, mutlak çoğunluk için gereken 36 sandalyenin 4 gerisinde kalıyor.

Mevcut SPD-Sol Parti koalisyonu toplam 34 sandalyeyle çoğunluğa ulaşamazken Yeşillerin de katılacağı üçlü bir ittifak 39 sandalyeyle çoğunluğu sağlayabiliyor.