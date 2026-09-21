Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan 'TUR' uçağı, New York'un John Fitzgerald Kennedy Uluslararası Havalimanı'na Türkiye saati ile 22.50'de indi.

Erdoğan'ı Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türkevi'ne gitti. Kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çekildi, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolu dolu bir BM geçireceğiz. Programımız yoğun" açıklamasını yaptı.