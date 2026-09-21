Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.09.2026 00:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan 'TUR' uçağı, New York'un John Fitzgerald Kennedy Uluslararası Havalimanı'na Türkiye saati ile 22.50'de indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama

Erdoğan'ı Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer karşıladı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türkevi'ne gitti. Kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama

Yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çekildi, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolu dolu bir BM geçireceğiz. Programımız yoğun" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
ABD Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İçişleri Bakanı Çiftçi, kendisine çağrıda bulunan gençleri ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında 2 gözaltı daha
00:19
SPK, fonların tasfiyesinde süreyi 6 aya çıkardı
00:02
İçişleri Bakanı Çiftçi, kendisine çağrıda bulunan gençleri ağırladı
23:36
Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile görüştü
00:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
22:36
MİT Başkanı Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Zubi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama
FOTO FOKUS
Denizli'de faciadan dönülen anlar araç kamerasında
Denizli'de faciadan dönülen anlar araç kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ