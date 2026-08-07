Suudi Arabistan Savunma Bakanı: Mekke Savunma Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor

Bin Selman, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Söz konusu ülkeler arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, kardeş ülkeler arasında caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu güçlendireceğinin altını çizen Bin Selman, şunları kaydetti:

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenlik ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturmaktadır."