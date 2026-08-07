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Dünya
AA 07.08.2026 17:47

Suudi Arabistan Savunma Bakanı: Mekke Savunma Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgenin ve dünyanın güvenliği ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığı olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı: Mekke Savunma Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor

Bin Selman, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Söz konusu ülkeler arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, kardeş ülkeler arasında caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu güçlendireceğinin altını çizen Bin Selman, şunları kaydetti:

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenlik ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturmaktadır."

ETİKETLER
Suudi Arabistan Mekke Pakistan
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