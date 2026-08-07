Açık 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2026 15:31

Çinli yapay zeka modeli, İngiltere hükümetinin test ortamından kaçmayı başardı

Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI'ın "Kimi K3" modeli, İngiltere hükümetine bağlı Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü (UK AISI) tarafından yürütülen bir siber test ortamından kaçtı.

Çinli yapay zeka modeli, İngiltere hükümetinin test ortamından kaçmayı başardı

ABD merkezli Wired sitesinin haberine göre, ABD merkezli siber güvenlik araştırma şirketi Frontier Security, "Kimi K3"ün, yapay zeka sistemlerini güvenli bir şekilde test etmek üzere tasarlanmış kontrollü bir ortam olan enstitünün "sandbox"undan çıkmayı başardığını belirtti.

Şirket, modelin Anthropic, OpenAI ve Meta'da yaşananlara benzer şekilde kendi sanal ortamındaki bir yapılandırma hatasından faydalandığını, modelin herhangi bir üçüncü taraf web sitesine veya hizmete izinsiz erişim sağlamadığını ancak internete bağlanarak çözmeye çalıştığı sorunun çözümünü GitHub'da bulduğunu ifade etti.

Şirketin üst yöneticisi Yaron Singer, Wired'a verdiği demeçte, "Kimi K3"ün karmaşık bir güvenlik açığından değil İngiltere hükümetine bağlı AISI'nin test ortamındaki bir boşluktan yararlandığını belirtti.

OpenAI ve Anthropic gibi ABD'li yapay zeka şirketlerinin yapay zeka modelleriyle rekabet etmeyi hedefleyen "Kimi K3", temmuz ayında kamuoyuna sunulmuştu.

Yapay zeka modelinin yeteneklerinin ölçütü olarak 2,8 trilyon parametreye sahip olduğu belirtilen "Kimi K3"ün, dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modellerinden biri olduğu ifade ediliyor.

ETİKETLER
Çin Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Savunma Anlaşması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Çerçeve Kanun Teklifi Komisyon'da görüşülüyor
15:38
İletişim Başkanı Duran: Mekke Anlaşması tarihi bir adımdır
15:38
İhracatta hedef ülkelere 6 ayda 94 milyar dolarlık satış yapıldı
15:26
Yeni yangın havuzları orman yangınlarıyla mücadeleye güç katacak
15:20
Ordu Şehir Hastanesi eylülde hasta kabulüne başlayacak
15:16
Baş dönmesi şikayetiyle gitti, "dünyada 68’inci vaka" olduğunı öğrendi
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ