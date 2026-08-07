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Türkiye
AA 07.08.2026 16:18

Çanakkale'de orman yangınlarında 541 bin 289 hektar alan zarar gördü

Çanakkale'de 2 ayda çıkan 44 orman yangınında 541 bin 289 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çanakkale'de orman yangınlarında 541 bin 289 hektar alan zarar gördü

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Kapsamında, 12 ilçede 178 tim ve 742 personelin katılımıyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, ekipler, 1300 afiş ve 7 bin 500 broşür dağıttı, bin 315 biçerdöver ve balya makinesi operatörü ile çiftçiye tebligat yapıldı. Kurallara uymayan 23 kişiye 85 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.

Söz konusu tarihlerde jandarmanın sorumluluk alanında 44 orman yangını meydana geldi. Yangınlarda 541 bin 289 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Aynı dönemde meydana gelen 192 kırsal alan yangınıyla ilgili olarak 41 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i sevk edildikleri adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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