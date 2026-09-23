Gençlerin neredeyse yarısı yapay zekaya insanlardan daha fazla güveniyor

İngiltere'de 11 ila 24 yaş arasındaki 4 binden fazla kişiyle yapılan anket, okulların yapay zekanın ilerleyişine uyum sağlayamaması halinde bir "geçerlilik krizi" ile yüzleşmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Araştırma sonuçları, gençlerin yüzde 87'sinin yapay zeka araçlarını aktif olarak kullandığını, katılımcıların yüzde 47'sinin ise bilgi doğrulamada bir insan yerine yapay zekaya güveneceğini belirttiğini gösterdi.

Okulların geçerliliği sorgulanıyor

Bu yaygın kullanım, geleneksel eğitimin öğrenciler gözündeki otoritesini hızla kaybettiği yönündeki endişeleri artırdı.

Yapay zekanın okul eğitimini daha mı önemli yoksa daha mı önemsiz hale getirdiği sorusuna katılımcıların yüzde 42'si daha önemsiz yanıtını verdi.

Sir Anthony Seldon ve teknoloji girişimcisi Tim Bunting'in ortaklaşa hazırladığı raporda, İngiliz dersliklerinde artık var olmayan "yapay zekasız bir dünya" için eğitim verildiği tespiti yer aldı.

Veriler, ortaokul öğrencilerinin yüzde 63'ünün ödevleri için yapay zeka kullandığını, yüzde 77'sinin ise takıldıkları konuları anlamak için yapay zekaya başvurduğunu gösterdi.

Eğitim sistemi geleceğe hazırlamakta yetersiz kalıyor

Bu yaygın kullanıma rağmen, katılımcıların yüzde 10'undan azı okullarının veya üniversitelerinin kendilerini bu teknolojiyle bir geleceğe yeterince hazırladığına inanıyor.

Uzmanlar için bu düşük oran, geleneksel eğitim sisteminin meşruiyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Raporda, eğitimin gençlerin yapay zekayı ne kadar ve nasıl kullandığına ayak uyduramadığı ve bu farkın kurumun değer kaybı olarak ortaya çıktığı vurgulandı. Yapay zekaya insan odaklı güçlü bir yanıt verilmemesi durumunda gençlerin güvenlerini yapay zekaya bağladığı ifade edildi.

Raporun yazarları, eğitim kurumlarını teknolojiyi gelişen bir gerçeklik yerine bir tehdit olarak gördükleri gerekçesiyle eleştirdi. Okul ve üniversitelerin yapay zekaya etrafı çevrilmesi gereken geçici bir unsur gibi yaklaştığı kaydedildi.

Hükümet adımları yetersiz bulunuyor

Bulgular, devletin sınıflardaki yapay zekaya nasıl yanıt vermesi gerektiği konusundaki tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Başbakan Andy Burnham kısa süre önce müfredata yapay zeka ve yerel sanayilerle bağlantılı teknik dersler ekleyerek ortaöğretimi yeniden şekillendirme planlarını açıklasa da rapor bu tür önlemleri yeterli görmüyor.

Rapor, yapay zekanın okullara kontrolsüz girişini hükümetin bu yüzyıldaki en büyük sorumluluk ihmali olarak tanımladı. Velilerin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve öğrencilerin güvenilir bir rehberlik arayışında olduğu belirtildi.

On maddelik eylem planı çağrısı

Rapor, bakanlara Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel bir yapay zeka hızlı müdahale birimi kurulmasını ve 100 okulu kapsayan ulusal bir yapay zeka ağı oluşturulmasını içeren 10 maddelik bir eylem planını kabul etme çağrısında bulundu.

Bulgulara yanıt veren Eğitim Bakanlığı sözcüsü, hükümetin müfredatı yenilemek için adımlar attığını savundu. Sözcü, yapay zekanın önemli fırsatlar ve zorluklar sunduğunu ve bunu ciddiye aldıklarını söyledi.

Yeni Eğitim Bakanı'nın gençleri hızla değişen dünyaya hazırlamak için eğitim sisteminde reform yaptığını belirten sözcü, kaliteli mesleki yollar sunulduğunu ve yapay zeka destekli güvenli öğretim araçları geliştirmek için 23 milyon sterlinlik yatırım yapıldığını dile getirdi.