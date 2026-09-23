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Dünya
BBC 23.09.2026 06:32

ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın adını değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka (AI) teriminin teknolojiyi "sahte" gibi gösterdiğini belirterek bunun yerine "süper zeka" ifadesinin kullanılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın adını değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, süper zeka dünyasına hoş geldiniz ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD belgelerinde ve dünyada yapay zeka yerine "süper zeka" teriminin kullanılacağını söyledi.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden takipçilerine anket sunan ABD Başkanı Donald Trump; üstün zeka, aşırı zeka ve yüce zeka seçenekleri arasından "süper zeka" tanımının öne çıktığını aktardı.

Uzmanlar ifadenin sektörde benimsenmesini zor görüyor

Teknoloji uzmanları, süper zeka ifadesinin sektörde geniş kabul görmesini muhtemel bulmuyor. Uzmanlar, bu terimin mevcut sistemlerden çok daha gelişmiş ve henüz varsayımsal olan teknolojileri tanımlamak için kullanıldığına dikkati çekti.

Melbourne Üniversitesinden Simon Coghlan, bu adlandırmanın yanıltıcı olduğunu ve mevcut yapay zeka kapasitelerini abarttığını belirtti.

Singapur Ulusal Üniversitesinden Ben Leong ise profesyonellerin süper zeka ifadesini bugünkü teknolojiyi tanımlamak yerine daha üst seviyedeki sistemler için saklamak isteyeceğini dile getirdi.

Yönetimden destek, Kanada'dan tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adımı hükümet kanadında karşılık buldu. ABD Baş Teknoloji Sorumlusu Ethan Klein ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Michael Waltz, sosyal medya ve açıklamalarda "süper zeka" terimini kullanmaya başladı.

Kanada Yapay Zeka Bakanı Evan Solomon ise Kanadalıların isim değişiklikleri konusunda hevesli olmadığını ifade etti.

Çin ile rekabet ve düzenleme tartışmaları

Yapay zekanın insanlık için risk oluşturabileceğine dair endişeleri aldatmaca olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, teknolojinin düzenlenmesine karşı olduğunu bildirdi. Ç

in ile yaşanan teknoloji rekabetine değinen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yarışı önde götürdüğünü ve bu liderliği sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi ve görüşmede yapay zeka konusunun da ele alınması bekleniyor.

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