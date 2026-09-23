Binlerce FBI ajanının kişisel verileri çalındı

FBI'dan yapılan açıklamada, FBIjobs.gov adresini etkileyen yetkisiz faaliyetlere ilişkin iddiaların farkında olunduğu ve şu anda soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kurum olayla ilgilenirken FBI'ın web sitesindeki bir iş başvuru portalı çöktü. Sitedeki bir notta Özel Ajan Başvuru Portalı'nın şu anda kullanılamadığı ifade edildi.

Shiny Hunters adlı grup iddiaların merkezinde

FBI'ın açıklaması, Shiny Hunters olarak bilinen bilgisayar korsanı grubunun karanlık web sitelerinde FBI'ı kurban olarak ilan etmesinden saatler sonra geldi.

Grup, kurumun kurban kuruluşlardan haraç almak için kullandığı iddia edilen taktiklerini analiz eden yakın tarihli bir uyarısından alındığını açıkladı. Bilgisayar korsanları, FBI verilerine pazartesi akşamından itibaren eriştiklerini iddia etti.

FBI mayıs ayındaki uyarısında, Shiny Hunters'ın teknoloji, finans ve perakende sektörlerindeki büyük şirketleri hedef aldığını ve genellikle tek seferde milyonlarca müşteri kaydını çaldığını kaydetmişti.

İlerleyen aylarda grup birden fazla büyük ölçekli sağlık kuruluşunu hackleyerek bir endüstri grubunun bilgisayar korsanlarını küresel sağlık sektörü için açık ve mevcut bir tehlike olarak adlandırmasına neden oldu.

Korsanların amacı net değil

Bilgisayar korsanlarının FBI ile ilgili nihai hedefi belirsizliğini koruyor. Gruptakiler bürodan çevrim içi uyarısını kaldırmasını veya revize etmesini talep etti ancak bu vakada finansal olarak motive olmadıklarını savundu.

ABD hükümet kurumları genellikle bilgisayar korsanlarına fidye ödemiyor. Bu durum, ABD kolluk kuvvetlerinin soruşturdukları siber suç grupları tarafından hedef alınmasının sadece son örneği olarak öne çıkıyor.

Geçmişteki siber saldırılar

Mart ayında FBI'ın dinlemeleri ve istihbarat gözetim izinlerini yönetmek için kullandığı hassas bir bilgisayar ağında şüpheli bir siber güvenlik olayı yaşandığı bildirilmişti.

Muhtemelen Rusça konuşan bir siber suç çetesi, geçen ay Adalet Bakanlığının Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosundan çaldığı hassas kolluk kuvvetleri belgelerini sızdırdı. Sızdırılan dosyaların geçmişteki soruşturmaların hedefleri hakkında bilgiler ve telefon görüşmelerinin analizlerini içerdiği belirtildi.

ABD Kolluk Kuvvetleri Hizmetine yönelik 2023 yılında gerçekleştirilen bir fidye yazılımı saldırısı, soruşturmalarının konularını hedef almıştı.

Aynı yıl bilgisayar korsanları, Jeffrey Epstein soruşturmasıyla ilgili görüntüleri depolamak için kullanılan bir sistem de dahil olmak üzere FBI'ın New York saha ofisinin çocuklara yönelik cinsel istismar soruşturmalarında kullandığı bir bilgisayar sistemini de ihlal etmişti.