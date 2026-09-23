Kabine üyelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gazze'den yükselen insanlık çığlığını ve Filistin halkının haklı mücadelesini dünyaya duyuran, uluslararası sistemde reform çağrısını güçlü bir şekilde yineleyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu BM kürsüsünden bir kez daha haykırdı. Aziz milletimizin sesi, insanlığın ortak vicdanı olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi hitabını gururla dinledik. Adaletin sesi Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitlere yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabının tarihi nitelikte olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın BM kürsüsünden yükselen sesinin mazlum coğrafyaların, zulme uğrayanların ve hakikati arayanların sesi olduğunu belirten Göktaş, "Önce insan anlayışıyla herkes için daha adil bir dünyayı savunmaya, küresel barışın ve güvenliğin tesisi için yapıcı diyaloglar kurmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Hakikati savunmaktan vazgeçmeyen bir liderin yol arkadaşları olmaktan gurur duyuyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da geleceği adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan zulmü insanlığın ortak vicdanına taşıyan Cumhurbaşkanı'mız, bağımsız Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun herkese eşit uygulanması ve 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla daha adil bir küresel düzenin kurulması için güçlü bir çağrıda bulundu. 'Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.' Bu sözler milletimizin, bedeli ne olursa olsun mazlumun yanında durmayı ve adaleti savunmayı esas alan duruşunun, Cumhurbaşkanı'mızın şahsında vücut bulan sarsılmaz iradesidir. Her türlü baskı karşısında hakikati savunmaktan vazgeçmeyen, mazlumların sesini dünyanın en etkili kürsülerinden yükselten bir liderin yol arkadaşları olmaktan gurur duyuyoruz."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise küresel lobilerin ve dayatmaların karşısında aile yapısını koruma kararlılıklarının tam olduğuna dikkati çekerek, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, milli ve manevi değerlerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara dikkati çektiğini, daha adil, insan merkezli bir uluslararası düzenin gerekliliğini vurguladığını aktardı.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda adalet, barış ve insanlık için güçlü bir çağrıda bulunduğunu kaydeden Memişoğlu, "Bizler de 'Önce insan' anlayışıyla, insan hayatını ve sağlığını merkeze alan Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, uluslararası platformlarda sözünü söylemeye devam edecektir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitlere yer vererek, "Hakkın, Hakkaniyetin, Adaletin Sesi, Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha adil bir dünyanın inşası için sabırla ve kararlılıkla mücadele edeceklerine işaret ederek, "Biliyoruz ki, dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, adalet, hakkaniyet ve insan onurunun savunulması konularında uluslararası platformlarda sözünü söylemeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Mazlumların sesini dünyanın en güçlü kürsülerinden duyuran bir iradenin sözlerine bir kez daha şahit olduk. 'Gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.' Daha Adil Bir Dünya Mümkün. Dünya 5’ten Büyüktür. " ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün hakim olduğu bir uluslararası düzen için Dünya Beşten Büyüktür." ifadesini kullandı.