Katil Netanyahu'nun korku dolu ABD ziyareti başlıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu, protesto korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutmaya karar verdi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun, Genel Kurul'daki konuşmasının hemen ardından ülkesine döneceği belirtildi.

Uçak New York yerine New Jersey'e inecek

Bugün ABD'ye uçacak olan Netanyahu'nun uçağı New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki bir askeri havalimanına veya Newark Havalimanı'na inecek.

Bu değişikliğin arkasında, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği yönündeki endişelerin yattığı aktarıldı.

Perşembe günü New York'a ulaşması beklenen Netanyahu'nun, konuşmasının ardından şehirde sadece birkaç saat kalacağı ve geceyi orada geçirmeden akşam saatlerinde ülkesine döneceği kaydedildi.

Geçen yıl Avrupa hava sahasından kaçmıştı

Netanyahu'nun uçuş planlarındaki güvenlik endişeleri ve güzergah değişiklikleri ilk değil.

Geçen yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına giderken de Uluslararası Ceza Mahkemesinin hakkında çıkarabileceği tutuklama kararı endişesiyle uçağının rotasını değiştirmişti.

İsrail Başbakanı'nı taşıyan uçak, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneydeki daha uzun rotayı tercih etmişti.

Olası bir acil iniş durumunda Roma Statüsü'ne taraf bir ülkede tutuklanma korkusu nedeniyle yapılan bu havacılık manevrası, yolculuğu yüzlerce kilometre uzatmıştı.

Belediye başkanı ile savaş suçlusu gerilimi

Ziyaret öncesinde Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasında sert tartışmalar yaşandı.

Mamdani, Netanyahu'yu soykırım mimarı olarak niteleyerek New York'ta yeri olmadığını kaydetti.

Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu olduğunu hatırlatan Mamdani, yerinin Lahey olduğunu ve federal hükümetin tutuklama kararını uygulaması gerektiğini vurguladı.

Bu sözlerin ardından Netanyahu sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.

Mamdani'nin New York'taki Yahudilere karşı kargaşayı kışkırttığını ileri süren Netanyahu, Birleşmiş Milletler'e gelerek belediye başkanını ifşa edeceğini söyledi.

Elon Musk ve Trump görüşmeleri rafa kalktı

Kısa tutulan program nedeniyle Netanyahu'nun ABD temasları sınırlandırıldı.

Teksas'ta teknoloji milyarderi Elon Musk ile yapılması planlanan görüşmenin koordinasyonda yaşanan zorluklar gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyeceği aktarılan Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı'nın New York'ta bulunan diğer ülke liderleriyle görüşme ayarlama girişimlerinin ise yoğun program sebebiyle sonuçsuz kaldığı iddia edildi.

Genel Kurul'da boş koltuklara konuşma hazırlığı

Netanyahu'nun Genel Kurul'daki konuşmasının merkezinde İran'ın yer alması bekleniyor. İsrail heyetinin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda ülke temsilcisinin organize şekilde salonu terk etmesine hazırlık yaptığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Genel Kurul'da Netanyahu kürsüye çıktığında, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin diplomatik heyeti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki olarak salonu terk etmişti.

Organize şekilde gerçekleştirilen bu boykot sonucunda salon büyük ölçüde boşalmış ve İsrail Başbakanı konuşmasını boş koltuklara yapmıştı.