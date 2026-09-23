ABD ve Meksika'da kırmızı alarm: Polo Kasırgası 5. kategoriye yükseldi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bünyesindeki Kasırga Avcısı uçağı, fırtınanın merkezine uçarak saatte yaklaşık 285 kilometreye ulaşan rüzgar hızı kaydetti.

NOAA'nın Miami merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınayı "aşırı tehlikeli" olarak nitelendirdi ve 24 saat içindeki şiddetlenmenin olağanüstü olduğunu duyurdu. Yavaş hareket eden kasırga, Saffir-Simpson ölçeğindeki en yüksek seviye olan 5. kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası oldu.

Meksika kıyılarında şiddetli yağış ve sel riski

NOAA tarafından yapılan uyarıda, fırtınanın Meksika'nın güneybatı kıyılarını teğet geçmesinin beklendiği, doğrudan karaya vurmasının ise öngörülmediği ifade edildi. Kasırganın kuzeybatıya doğru ilerlerken bölgede şiddetli yağışlara, sel ve heyelanlara yol açabileceği bildirildi.

Kıyı bölgelerinde 15 ila 20 santimetreye varan yağış beklenirken, bölge sakinleri dev dalgalar ve tehlikeli deniz koşullarına karşı uyarıldı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, fırtınanın doğrudan karaya ulaşmayacağını ancak Pasifik kıyısındaki Jalisco, Colima ve Michoacan eyaletlerinin risk altında olduğunu belirterek halkı tedbirli olmaya çağırdı.

Kasırga Avcısı uçağından elde edilen veriler, fırtınayı besleyen aşırı sıcak okyanus sularının sunduğu elverişli ortam nedeniyle Polo'nun daha da güçlenebileceğini ve önümüzdeki birkaç gün boyunca 5. kategoride kalabileceğini gösterdi.

Rekor deniz sıcaklıkları fırtınayı besliyor

Okyanus sıcaklıklarını izleyen bilim insanları, mevcut El Nino iklim olayının şu ana kadar kaydedilen en güçlü seviyeye ulaştığını belirtti.

Orta-doğu Pasifik'in kritik bir bölgesindeki günlük deniz yüzeyi sıcaklıkları, 19 Eylül'de ortalamanın 3,05 derece üzerine çıkarak 2015'teki rekoru geride bıraktı.

El Nino'ya ilişkin bazı uzun vadeli göstergeler henüz rekor seviyelere ulaşmadı ancak bu durumun değişebileceği ve zirve noktasının bu yılın sonlarına doğru gerçekleşebileceği ifade edildi.

Sıcak okyanus suları fırtınaların daha fazla enerji toplamasına ve rüzgar hızlarının artmasına neden oluyor. Pasifik genelinde doğudan batıya esen alize rüzgarlarının zayıflamasıyla sıcak sular doğuya doğru yayılıyor. Okyanustan atmosfere salınan ısı ise küresel sıcaklıkları artırarak dünya genelindeki hava düzenlerini etkiliyor.