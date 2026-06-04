TRT Akademi'den sesini güçlendirmek isteyenlere şan eğitimi

Eğitim programı, TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleştirilecek. Eğitim, katılımcılara şan sanatının temel prensiplerini uygulamalı çalışmalarla öğretmeyi hedefliyor.

Toplam 37 saat sürecek eğitim boyunca, ses üretiminin temel dinamiklerinden rezonans çalışmalarına kadar kapsamlı içerikler ele alınacak.

Eğitime kadınlarda 16, erkeklerde 18 yaş ve üzerindeki adaylar kabul edilecek.

30 bölümden oluşan ses eğitimi başlıyor

Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri eğitiminde teorik bilgiler uygulamalarla desteklenecek. Katılımcılar, ses gruplarını tanıma, seslerini doğru çalıştırma ve şan tekniğinin temel unsurlarını öğrenme fırsatı bulacaklar.

Eğitim ilerledikçe metod parçaları ve eser çalışmalarıyla edinilen bilgiler pratiğe dönüştürülecek. Katılımcılar sahne performansına yönelik önemli deneyimler kazanacaklar.

Doğru nefes ve doğru teknik ön planda

Şan eğitiminin en dikkat çekici yönlerinden biri, şarkı söylemenin temelinde yer alan doğru nefes kullanımına odaklanması olacak. Program boyunca katılımcılar, doğru nefesin sesi nasıl etkilediğini uygulamalı çalışmalarla deneyimleyecekler. Ses sağlığını koruma, rejistir geliştirme ve ses kapasitesini doğru kullanma konularında da kapsamlı bilgiler edinecekler. Böylece yalnızca daha iyi şarkı söylemeyi değil, seslerini uzun yıllar sağlıklı şekilde kullanabilmeyi de öğrenecekler.

Deneyimli sanatçıdan eğitim imkânı

Programın eğitmenliğini TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Ekin Öner üstlenecek.

Öner, Devlet Sanatçısı Suna Korad başta olmak üzere birçok önemli isimle çalışma fırsatı buldu.

Uzun yıllar akademik alanda da görev yapan deneyimli sanatçı, sahip olduğu sahne ve eğitim tecrübesini katılımcılarla paylaşacak.

Eğitim, teorik ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak. Program sonunda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Katılımcıları seslerini keşfetmeye ve potansiyellerini ortaya çıkarmaya davet eden eğitime katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.