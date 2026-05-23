Diksiyon eğitimi İstanbul'da başlıyor

Programın eğitmenliğini TRT’nin deneyimli spikerlerinden Tülay Tüzün üstlenecek.

Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında uzun yıllara dayanan deneyimi ile dikkat çeken Tüzün, bilgi birikimini katılımcılarla paylaşmaya hazırlanıyor.

17 bölümden oluşan eğitim, 42 saat sürecek ve sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika alabilecekler. Sınırlı kontenjanla başlayacak olan eğitime katılım fırsatı devam ediyor.

Diksiyon Eğitimi için geri sayım

Program kapsamında Türkçenin ses özellikleri detaylı biçimde ele alınacak.

Yerleşik yanlışlar, boğumlama kusurları ve konuşma hızına ilişkin uygulamalar katılımcıları bekliyor. Metin çalışmaları ve topluluk önünde konuşma uygulamaları eğitimin önemli bölümleri arasında yer alıyor.

Katılımcılar, öğrendikleri teknikleri doğrudan pratiğe dönüştürme imkânı bulacaklar. Böylece dinleyicide etki bırakan bir anlatımın nasıl olması gerektiğini deneyimleyecekler.

Kapsamlı iletişim eğitimi TRT Akademi’de

Eğitim, teorik bilgi ve uygulama çalışmalarının harmanlanması ile hazırlandı.

Beden dili, nefes kontrolü ve anlatım biçimi de eğitim sürecinin önemli parçaları arasında yer alacak.

Konuşurken güven veren bir duruş sergilemenin ve doğru tonlama kullanmanın incelikleri uygulamalarla öğretilecek. Sesinin gücünü keşfetmek isteyenlere yönelik gerçekleştirilecek eğitim programı, 16 Haziran’da uygulama sınavı ile tamamlanacak.

Diksiyon eğitimlerinin adresi “TRT Akademi”

TRT Akademi’nin diksiyon eğitimleri Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşmak isteyenlere kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Eğitimlere alanında deneyimli TRT spikerleri ve sunucuları rehberlik ediyor.

Bu eğitim programları sayesinde katılımcılar, kendilerini daha güçlü ifade edebilme becerisi de kazanıyor. Teorik bilgilerin yoğun uygulamalarla desteklendiği eğitim programları, geniş bir kitleye hitap ediyor.

TRT’nin doğru Türkçe kullanımı konusundaki hassasiyeti Akademi çatısı altında katılımcılara da aktarılıyor. TRT Akademi’nin diksiyon eğitimleri, belirli aralıklarla ve farklı eğiticilerle gerçekleştiriliyor.

Eğitim fırsatları hakkında duyurulardan haberdar olmak için TRT Akademi’nin sosyal medya hesapları takip edilebilir.

Akademi’nin prestijli eğitimlerine katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret ederek kayıt oluşturabilir.