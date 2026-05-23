AA 23.05.2026 09:36

İstanbul'da sahtecilik operasyonu: Yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi

İstanbul'da 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avroluk sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avroluk sahte banknot, 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet euro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

İstanbul Dolar Altın Dolandırıcılık
