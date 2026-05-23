TRT Akademi
TRT Haber 23.05.2026 09:30

TRT Akademi Bosna Hersekli medya profesyonellerini Ankara'da ağırladı

Uluslararası eğitim faaliyetlerini sürdüren TRT Akademi, Bosna Hersek’in yerel özel medya kuruluşlarından Hayat TV personeline kapsamlı bir yayıncılık eğitim programı gerçekleştirdi. Gazeteciler 5 Mayıs 2026’da TRT Genel Müdürlüğünde dijital medya yayıncılığı ve ses tasarımı gibi konularda eğitim alma fırsatı buldu.

Gerçekleştirdiği eğitimler ile 122 ülke ve 3 özerk bölgeden 27 binden fazla kişiye ulaşan TRT, medya ve iletişim alanındaki birikimini Akademi çatısı altında paylaşmaya devam ediyor.

Yurt dışına yönelik eğitim programları kapsamında, TRT Akademi tarafından yeni medya, televizyon, haber ve radyo alanlarında toplam 159 eğitim düzenlendi.

Bu programlara 3 bin 708 yabancı medya mensubu katıldı.

Bosna Hersek özelinde gerçekleştirilen 15 farklı eğitim programında ise toplam 91 medya profesyoneli yer aldı.

TRT Yayıncılık tecrübesini dünya ile paylaşıyor

TRT Akademi tarafından düzenlenen “Hayat TV Yayıncılık Eğitimi”ne 5 medya profesyoneli katıldı ve önemli başlıklar katılımcılarla paylaşıldı.

Yapım öncesi hazırlık süreçlerinin ele alındığı programda, televizyon yapımlarında hikâye anlatıcılığına da değinildi.

Stüdyo prodüksiyon uygulamalarından reji ve yayın yönetimine kadar yayıncılığın temel dinamikleri anlatıldı.

Program kapsamında aydınlatma, ses tasarımı ve ileri yayın teknolojileri gibi televizyonculuğun teknik altyapısını oluşturan önemli başlıklarda da uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

TRT Akademi medya alanındaki iş birliğini güçlendiriyor

TRT Akademi’nin uluslararası eğitim faaliyetleri yalnızca teknik bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmıyor.

Farklı ülkeler arasında, medya alanında iş birliği olanaklarının geliştirilmesine de katkı sağlıyor.

TRT’nin yayıncılık anlayışının ve tecrübesinin aktarıldığı eğitimler güncel gelişmeler ışığında hazırlanıyor.

TRT Akademi, dünyanın birçok ülkesinden gazeteciye eğitim alma imkânı tanıyor.

Televizyon haberciliği, dijital medyada içerik üretimi ve yayın teknolojileri gibi farklı konularda eğitimler tasarlayarak medya profesyonelleri ile paylaşmayı sürdürüyor.

Dijital medya ve yayıncılığa dair her şey TRT Akademi’de

TRT Akademi yüz yüze, video ve sanal sınıf eğitimlerinin yanı sıra podcast içeriklerini de ilgilileri ile paylaşıyor.

Eğitimler sadece bireysel değil kurumsal olarak da tasarlanıyor.

TRT Akademi’nin yayıncılık deneyimi ile beslenen bu eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.

