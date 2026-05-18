TRT Akademi uluslararası eğitimlerine devam ediyor

TRT Akademi medya ve iletişim alanındaki uluslararası eğitim programlarına bir yenisini ekledi ve Sri Lanka’dan gelen gazetecileri TRT Genel Müdürlüğünde misafir etti.

TRT, Akademi çatısı altında gerçekleştirilen yurt dışına yönelik medya eğitimleriyle uluslararası arenada iş birliklerini güçlendiriyor.

Bu kapsamda 157 eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde dijital medya, televizyon, haber ve radyo konuları ele alındı.

Söz konusu programlara 3 bin 693 yabancı medya mensubu katıldı. Günümüze kadar 122 ülke ve 3 özerk bölgeden 27 binden fazla kişiye ulaşıldı.

Sri Lankalı gazeteciler Ankara’da

Ankara’da gerçekleştirilen Sri Lanka Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı’na 10 gazeteci katıldı.

Eğitimlerde TRT’nin yayımcılık tecrübesi katılımcılarla paylaşıldı.

Haberciliğin dönüşen dinamikleri değerlendirildi. Habercilikte tecrübe paylaşımı, çatışma ve kriz haberciliği, dijital haber çağı, sosyal medya platformları için video yapımı, dijital video hikâye anlatımı ve mobil gazetecilik alanlarında eğitimler verildi.

Yeni nesil haberciliğe dair her şey TRT Akademi eğitiminde

TRT Akademi’nin yurt dışına yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında günümüze kadar Sri Lankalı gazetecilere özel 5 eğitim programı düzenlendi.

Bu programlara 19 gazeteci katıldı. TRT Akademi tarafından gerçekleştirilen bu eğitim programları ile yayımcılık temelinde iş birliği imkânlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Böylece TRT’nin medya alanındaki kurumsal birikimi dünya ile paylaşılıyor.

TRT Akademi’den uluslararası eğitim hamlesi

TRT Akademi uluslararası eğitim faaliyetleri ile farklı coğrafyalardan medya profesyonellerini aynı çatı altında buluşturma hedefini sürdürüyor.

Böylece küresel ölçekte bilgi paylaşımı sağlanıyor. Dijital medya, kriz haberciliği gibi geniş yelpazede hazırlanan eğitim programları katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim alma imkânı sunuyor.

TRT’nin sahadan beslenen tecrübesi ile şekillenen eğitimler, medya profesyonelleri arasında iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

TRT Akademi bu eğitimlerin yanı sıra kurumsal ve bireysel eğitim faaliyetlerini de aralıksız devam ettiriyor.

Eğitimler hakkında bilgi almak ve eğitimlere katılmak için trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.