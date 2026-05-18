Gündem
AA 18.05.2026 13:19

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT koordinesinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilgili ülkelere iade işlemlerinin sağlanması amacıyla, uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin adreslerini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul MİT Dolandırıcılık Kaçakçılık İnterpol
