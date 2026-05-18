Kenan Yıldız: Önceliklerim ailem, dinim ve futbol

Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda adından söz ettiren yıldız oyuncu, Ayın Tarihi’ne verdiği röportajda çocukluk yıllarından profesyonel kariyerine, millî takıma ve geleceğine dair hedeflerinden saha dışındaki yaşamına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Kendisini sakin ve normal biri olarak tanımlayan, arkadaş çevresinde oldukça hiperaktif ve neşeli olduğunu belirten genç yıldız, hayatındaki öncelikleri ise “ailem, dinim ve futbol” sözleriyle özetledi.

Saha dışındaki yaşamına dair de açıklamalarda bulunan genç futbolcu boş vakitlerinde farklı spor branşları ile uğraştığını, padel tenis ve golf oynamaktan, arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlandığını ifade etti.

Futbola olan tutkusunun çok küçük yaşlarda Almanya’da evlerinin önünde top oynayarak başladığını anlatan Kenan Yıldız, kariyer yolculuğunda ailesinin desteğinin belirleyici rol oynadığını vurguladı. Babasının her gün kendisiyle antrenman yaptığını, ailesinin ise onu turnuvalara ve antrenmanlara götürmek için büyük fedakârlıklar gösterdiğini söyleyen millî futbolcu, “Onlar olmasaydı burada olamazdım.” sözleriyle ailesine teşekkür etti.

"Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum"

Ay yıldızlı formayla çıktığı her maçta gönüllerde ayrı bir yer edinen, Türkiye A Millî Futbol Takımı ile elde ettiği başarılarla Türk futbolunun geleceğine dair umutları güçlendiren millî sporcu, millî formayla yaşadığı gururu da dile getirdi. Ay yıldızlı forma altında mücadele etmenin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Kenan Yıldız, Türkiye’yi seçmesinin tamamen aidiyet duygusundan ve ülkesine olan sevgisinden kaynaklandığını vurguladı. Millî sporcu, “Türkiye’yi seviyorum ve Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Türkiye benim ülkem.” sözleriyle millî formaya olan bağlılığını da ifade etti.

Türkiye A Millî Futbol Takımı ile UEFA Euro 2024 sürecini de değerlendiren Yıldız, turnuvada en unutamadığı maçın Avusturya karşılaşması olduğunu belirtti.

Takım olarak ortaya koydukları mücadele ruhunun Türk futbolunun geleceği adına büyük umut verdiğini söyleyen millî futbolcu, Türkiye’nin 24 yıl sonra katıldığı FIFA Dünya Kupası’nda genç ve dinamik kadroyla önemli başarılara imza atabileceklerine inandığını söyledi.

Röportajda gençlere tavsiyelerde bulunan Kenan Yıldız, başarı yolunda karşılaşılan zorluklara rağmen pozitif kalmanın önemine vurgu yaptı. Aile desteğinin kariyer yolculuğundaki en büyük güç olduğunu ifade eden millî yıldız, “Kendi yeteneğinize inanın ve her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın, gerisi de gelecektir.” mesajını verdi.

Millî futbolcu Kenan Yıldız'ın başarı yolculuğunu ve geleceğe dair hedeflerini anlattığı röportajın yer aldığı Ayın Tarihi dergisinin Nisan 2026 sayısına linkten ulaşabilirsiniz.