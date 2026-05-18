Dünya
The Guardian 18.05.2026 13:12

Kanada'da bir kişinin hantavirüs testi pozitif çıktı

Üç kişinin ölümüne yol açan hantavirüs salgınının merkezindeki "MV Hondius" adlı yolcu gemisinden Kanada’ya dönen ve karantinada tutulan dört kişiden birinin test sonucu pozitif çıktı.

Kanada'da bir kişinin hantavirüs testi pozitif çıktı

Kanada Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hantavirüs (fare virüsü) salgınının yaşandığı Hollanda bandıralı yolcu gemisinde bulunan ve ülkelerine döndükten sonra British Columbia bölgesinde karantinaya alınan dört Kanada vatandaşından birinde virüs tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Bonnie Henry düzenlediği basın toplantısında, hafif ateş ve baş ağrısı şikayetleri başlayan hastanın Victoria'daki bir hastaneye kaldırılarak izole edildiğini ve ilk testlerin pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Yetkili, hastanın durumunun şu an için stabil olduğunu ve sürecin en başından beri planlandığı gibi sıkı kontrol altında ilerlediğini belirtti.

Hastalığa yakalanan kişinin aynı gemide seyahat ettiği eşinin test sonuçları negatif çıksa da tedbir amacıyla hastanede müşahede altında tutulmasına karar verildi. Aynı karantina merkezinde kalan üçüncü bir kişi de önlem olarak hastaneye sevk edilirken, dördüncü kişinin evindeki günlük takip ve izolasyon süreci devam ediyor.

10 Mayıs'ta Kanada'ya ulaştıklarında hiçbir belirti göstermeyen bu kişilerin, virüsün kuluçka süresi nedeniyle en az 21 gün boyunca gözetim altında kalacağı bildirildi.

Virüsün genetik haritası çıkarıldı

Diğer yandan, salgının kaynağına yönelik araştırmalarını sürdüren Fransa'daki Pasteur Enstitüsü, gemideki bir Fransız yolgudan alınan virüsün genetik haritasını çıkardı. Yapılan analizlerde, gemide yayılan virüsün Güney Amerika'daki kemirgenlerde görülen "Andes virüsü" ile yüzde 97 oranında eşleştiği belirlendi.

Uzmanlar, virüsün yapısında onu daha bulaşıcı ya da daha tehlikeli hale getirecek yeni bir mutasyona rastlanmadığını, mevcut değişimin tamamen doğal varyasyonlardan kaynaklandığını açıkladı. MV Hondius gemisinde 11 Nisan'dan bu yana hantavirüs şüphesiyle Alman bir kadın ile Hollandalı bir çift hayatını kaybetmişti.

Bingöl'ün 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler ilgi odağı oldu
Bingöl'ün 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler ilgi odağı oldu
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
