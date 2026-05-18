Ankara
Dünya
AA 18.05.2026 13:55

İran basını: Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni iletildi

İran’ın, Pakistan arabuluculuğunda ABD’ye 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran yönetimi Pakistan arabuluculuğunda Washington'a 14 maddelik yeni bir teklif metni iletti.

İran’ın ilettiği teklifin, "savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve ABD tarafının güven artırıcı adımları" konusuna odaklandığı kaydedildi.

İran, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu.

İran da 10 Mayıs'ta kendi şartlarını içeren yeni teklifini ABD'ye iletilmek üzere Pakistan'a göndermişti.

Trump, İran'ın teklifini "yanıtlarını beğenmedim" diye yorumlamış ve saldırı tehditlerini yinelemişti.

