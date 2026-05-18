İndirimli marul paketinden canlı kurbağa çıktı

Avustralya’nın Esperance kasabasında yaşayan bir grup ev arkadaşı, yerel bir zincir marketten aldıkları indirimli marul paketinin içinde canlı bir kurbağa buldu. Paketi açan gençlerin mutfakta karşılaştığı bu sıradışı durum, kısa sürede ulusal televizyon kanalı ABC’de geniş yer buldu.

Kanala röportaj veren ev sakinlerinden Laura Jones, durumu esprili bir dille ele alarak, "Eğer Fransa'da bir markette olsaydık, muhtemelen bire bir kampanya yakaladığımızı düşünürdük" diyerek izleyenleri güldürdü.

Ev arkadaşları, "Greg" adını verdikleri kurbağayı yakındaki bir gölete bırakmadan önce, ona popüler "Crazy Frog" şarkısını dinleterek uğurladıklarını belirtti. Yaşananların ardından süpermarket zinciri Woolworths, olayın münferit bir durum olduğunu vurgulayarak müşterilerden özür diledi, onlara yeni bir ürün tedarik etti ve tedarik zincirindeki kalite kontrol süreçlerine dair kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili görüşü alınan kurbağa uzmanı Dr. Jodi Rowley ise marulların veya muzların üzerinde uyuyakalan binlerce "kaçak yolcu" kurbağanın yanlışlıkla paketlenerek Avustralya genelinde taşındığını ifade etti.

Uzman, ev arkadaşlarının iyi niyetle kurbağayı doğaya saldığını ancak bu tür durumlarda hastalık yayılmasını önlemek ve kurbağanın yabancı bir habitatta ölmesini engellemek için yetkililere haber verilmesi ve hayvanın karantinaya alınarak evcil hayvan olarak sahiplendirilmesi gerektiğini hatırlattı.