Musk ve OpenAI dava kararı jüride: Yapay zekanın geleceği oylanıyor

Teknoloji dünyasının iki dev ismini karşı karşıya getiren ve insanlığın sonuna dair tartışmaları mahkeme salonuna taşıyan davada kritik aşamaya geçildi. Kaliforniya'daki federal mahkemede haftalardır süren duruşmaların ardından, jüri üyeleri bugün bir araya gelerek karar için oylama sürecini başlatacak.

OpenAI şirketinin kar amacı gütmeyen kuruluş niteliğini ihlal ederek ticari bir yapıya dönüştüğünü ve kendisinin dolandırıldığını iddia eden Elon Musk, şirketten 150 milyar dolar tazminat talep ediyor. Ayrıca Musk, OpenAI'ın kurucu felsefesine geri dönmesini ve mevcut yönetim kadrosunun görevden alınmasını istiyor.

Yapay zeka sektörüne etkisi ne olacak?

Uzmanlar, mahkemeden çıkacak kararın sadece 1 trilyon dolar değerlemeyle halka açılmaya hazırlanan OpenAI şirketini değil, başta Microsoft olmak üzere yapay zeka sektöründeki düzinelerce dev firmayı derinden etkileyeceğini belirtiyor.

Duruşmalar sırasında tanık kürsüsüne çıkan Elon Musk, Google’ın kurucusu Larry Page ile geçmişte yaşadığı bir tartışmayı anlatarak, Page'in yapay zekanın insanlığı yok etmesini önemsemediğini ve insan ırkını savunduğu için kendisine "türcü" dediğini iddia etti. Musk, OpenAI'ı kurmasındaki temel motivasyonun yapay zekanın insanlığı yok etme riskini engellemek olduğunu savundu.

OpenAI cephesi ise Elon Musk'ın iddialarını tamamen reddederek ünlü milyarderi "seçici hafıza kaybı" yaşamakla suçluyor. Şirketin avukatları, Musk'ın kâr amacı güden bir yapıya geçiş planlarından en başından beri haberdar olduğunu ve belgeleri imzaladığını öne sürüyor.

Ayrıca Musk'ın kendi yapay zeka şirketi xAI'ı büyüterek rakibini saf dışı bırakmak istediği ve davanın tamamen kişisel bir hırstan ibaret olduğu iddia ediliyor. Silikon Vadisi'nin milyarderler savaşında jürinin ilk kararını bu hafta başında açıklaması bekleniyor.