Gündem
TRT Haber 18.05.2026 16:05

İletişim Başkanı Duran: Kırım Tatar Türklerinin haklı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kırım Tatar Türkleri, bütün baskılara rağmen kimliğinden, inancından ve vatan sevgisinden vazgeçmedi. Nesilden nesile taşınan bu güçlü mücadele ruhu, bugün hala dimdik ayakta duruyor. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türklerinin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından Kırım Tatar sürgününün 82. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı. Duran paylaşımında, 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatar Türklerinin, öz yurtlarından koparılarak insanlık tarihinin en acı sürgünlerinden birine maruz bırakıldığını belirtti.

Vagonlara doldurulan binlerce masum insanın açlıkla, hastalıkla ve ağır şartlarla mücadele ederken büyük kayıplar verdiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"O gün yaşanan acılar, yalnızca Kırım Tatar halkının değil, tüm Türk ve İslam dünyasının ortak hafızasında derin izler bıraktı. Kırım Tatar Türkleri, bütün baskılara rağmen kimliğinden, inancından ve vatan sevgisinden vazgeçmedi. Nesilden nesile taşınan bu güçlü mücadele ruhu, bugün hala dimdik ayakta duruyor. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türklerinin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum." 

